5 miljoen voor betere mobiliteit in Vlaamse Oostrand

De Vlaamse Overheid gaat samen met de Druivengemeenten werk maken van een betere mobiliteit in de Oostrand. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 5 miljoen euro vrij om te bestuderen hoe 4 knelpunten, waaronder het Leonardkruispunt, aangepakt kunnen worden. Er is ook 3 miljoen euro voor een aantal ingrepen op korte termijn. In afwachting nemen Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg zelf al maatregelen tegen sluipverkeer.

Nadat eerder 2 miljard euro werd vrijgemaakt voor de werken aan het noordelijke deel van de Ring, was de Oostrand de jongste jaren ietwat verweesd achtergebleven. Ook de Druivengemeenten kreunen immers onder de verkeersdruk. Door de files kiezen chauffeurs vaak voor binnenwegen door onder andere Overijse en Hoeilaart.

Er werd al onderzocht hoe de doorstroom op het oostelijke deel van de Ring verbeterd kan worden, maar die plannen zijn intussen al meer dan 10 jaar oud. Minister Weyts maakt nu 5 miljoen euro vrij om vier verwaarloosde mobiliteitsprojecten nieuw leven in te blazen. Een studie moet uitwijzen wat de beste aanpak is voor het Leonardkruispunt, het 4-armen kruispunt, het kruispunt met de Ring in Groenendaal en het project Brabandtlaan aan de E411 in Jezus-Eik, deel van Overijse. Intussen worden een aantal kortetermijnmaatregelen genomen, zoals de verlenging van de oprit in Hoeilaart richting Waterloo en het plaatsen van geluidsschermen in Jezus-Eik.

Intussen heeft de Vlaamse Overheid het sluipverkeer in kaart gebracht aan de hand van gsm-gegevens. De Druivengemeenten kunnen op basis van die informatie zelf maatregelen nemen. Zo heeft Overijse al een proefproject opgestart. In de Speelberg en de Kerkeweg, 2 straten in de buurt van het op- en afrittencomplex in Overijse, werd tijdens de ochtendspits eenrichtingsverkeer ingevoerd.