5 regiogemeenten geselecteerd voor Bouwmeester Scan

Heel wat steden en gemeenten stelden zich kandidaat voor de Bouwmeester Scan van tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Vijf gemeenten uit onze regio werden geselecteerd: Halle, Beersel, Opwijk, Overijse en Galmaarden. Een team van experts gaat de zwaktes en sterkes van de ruimtelijke ordening in die gemeenten in kaart brengen. “Hoe kan een stad voorkomen dat nieuwe open ruimte wordt aangesneden om aan de woningnood te voldoen? Hoe kan een stad de bestaande bebouwde ruimte in haar centrum beter benutten of hergebruiken? Op welke manier kan een stad de mobiliteit verbeteren? Het zijn vragen die heel wat steden en gemeenten in de ban houden”, zegt Hals burgemeester Dirk Pieters, verantwoordelijk voor openbaar ruimtegebruik. “Om hen te helpen heeft de Vlaamse overheid en de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck een tool ontwikkeld die steden en gemeenten moet helpen om op korte termijn te komen tot een beter en duurzamer ruimtegebruik.”

“De geselecteerde gemeenten krijgen ook concrete voorstellen over hoe en waar de de woonfunctie in het centrum kan verbeterd en versterkt worden”, zegt de Halse schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Snoeck. “Anderzijds onderzoeken de experts hoe en waar Halle meer aandacht kan geven aan natuur en water. Het is de bedoeling dat de bestaande groene ruimte beter beschermd en uitgebreid wordt. Maar de experts gaan ook op zoek naar mogelijke nieuwe groengebieden met een hoge ecologische waarde. Op die manier kan de bestaande open ruimte ook met elkaar verbonden worden. Kortom: door de Bouwmeester Scan kan een stad of gemeente op korte termijn werk maken van een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking. Wat groen is blijft groen en wordt uitgebreid. De woningnood zelf wordt zoveel mogelijk beantwoord in het centrum zelf. “