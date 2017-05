5 wielervrienden vertrekkensklaar voor Giro for KIDs

Vandaag vliegen Wim Cloots uit Vilvoorde, Tom Van Damme uit Dilbeek, Pieter De Cort uit Affligem, Dimitri Berlanger uit Grimbergen en Bram De Saedeleer uit Denderleeuw naar de startplaats Alghero voor 'een straffe stoot'. Zo omschrijven ook peter Eddy Merckx en Paul Van Himst het plan van de vijf vrienden.

Vanaf morgen zitten de moedige fietsers 3.572 km lang op de fiets door 'de laars'. 3.572 kilometer trappen, sleuren, trekken, vloeken en toch weer doorgaan. En dat 21 dagen lang. Door weer en wind, en over de meest beestachtige cols. Ten voordele van kinderen die lijden aan immuunziekten.

“De voorbije maanden waren bepaald hectisch”, vertelt Tom Van Damme, één van de bezielers van het project. “Het was zaak om zoveel mogelijk bedrijven over de streep te trekken. Ook particulieren hebben we zoveel mogelijk gesensibiliseerd. Daarnaast vergde ook ons eetfestijn en de quiz, beide een succes, wel heel veel tijd en energie. We zijn tevreden met wat het tot nog toe heeft opgeleverd maar het was wel hard werken. Tussendoor moest er uiteraard ook flink getraind worden. Zo fietsten we onder meer de Ruta del Sol als voorbereiding.”

“Dit wordt geen lachertje”, beaamt ook peter Eddy Merckx die donderdagavond samen met die andere sportlegende Paul Van Himst de vijf succes kwam wensen tijdens een uitzwaaimoment voor vrienden en sponsors in Zellik.” Over zijn peterschap is de Kannibaal kort maar krachtig. “Ik wil dit warme initiatief steunen omdat de problematiek van immuniteitsproblemen bij kinderen nog veel te weinig bekend is. Kinderen liggen mij sowieso nauw aan het hart en de link tussen mezelf en de Giro is uiteraard snel gelegd.”

Wim Cloots, één van de vijf fietsers, weet helaas maar al te goed hoe belangrijk het KID-fonds is. Zijn dochters Eleonore en Cheyenne kampen namelijk met de immuunziekte. Hij is nog maar pas beginnen fietsen maar wil door de spreekwoordelijke muur. “Ik heb mij zo goed als mogelijk voorbereid. Maar ik besef dat het geen sinecure wordt. Ik weet uit ervaring dat al die kindjes nog veel grotere miserie moeten doorstaan. Als dit kan bijdragen om een remedie te vinden en mensen leed helpt besparen doe ik die opofferingen met plezier."

Meer info: www.giroforkids.be