Op drukke momenten kampt sporthal Koornmolen in Gooik met een tekort aan parkeerplaatsen. Dat leidt soms tot chaotische parkeertoestanden in de Processiestraat. Daarom werd vorig jaar al een extra parkeerruimte aangelegd. Maar ook die parking is ontoereikend. Daarom heeft de gemeente 2 aanpalende stukken grond gekocht. Daar zal een nieuwe parking aangelegd worden voor zo’n 50 wagens.