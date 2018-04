Politie en het parket van Halle-Vilvoorde zijn op zoek naar Inge Meirlaen, een 50-jarige vrouw die tussen zondag 8 april om 20 u en maandag 9 april om 10 u 45 het ziekenhuis Sint-Alexius aan de Grimbergsesteenweg in Grimbergen verliet. Sindsdien is de vrouw spoorloos.

Inge is 1 m 55 groot en ze is tenger gebouwd. Ze heeft een onverzorgd voorkomen. In tegenstelling tot de foto heeft ze lang bruin haar. Ze is in het bezit van een zwarte jas.

Inge zit meestal gehurkt of op een kussen. Ze heeft dringende medische verzorging nodig. Hebt u Inge Meirlaen gezien of weet u waar ze is, gelieve contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800 30300 of via opsporingen@police.belgium.eu