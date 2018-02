Albert Heijn opent binnenkort een nieuwe winkel in Zaventem. Het is de tweede Albert Heijn-winkel in de Vlaamse Rand, na Wemmel. De winkel levert 50 nieuwe jobs op.

50 jobs in nieuwe Albert Heijn-winkel in Zaventem

De Albert Heijn komt in de Woluwestraat, op de gronden van de voormalige rubberfabriek Société Industriel de Caoutchouc (SIC). Groep Peeters-Govers - dat als franchise werkt onder de naam Albert Heijn en al meerdere winkels van de Nederlandse supermarktketen in het Antwerpse heeft - is daarom op zoek naar 50 extra personeelsleden voor uiteenlopende functies zoals afdelingsverantwoordelijken, winkelbedienden en jobstudenten. Het gaat om zowel deeltijdse als voltijdse trajecten. De wervingen gaan nu van start. De opening van de winkel is voorlopig niet bekend.

Foto: archief RINGtv