50 Jobs op de tocht bij Crown-Baele in Londerzeel

Bij het bedrijf Crown-Baele in Londerzeel dreigen 50 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf heeft heeft het faillissement aangevraagd, maar de rechtbank van Koophandel neemt pas volgende week een beslissing. De CEO van het bedrijf laat weten alles in het werk te stellen voor een doorstart van Crow-Baele, een firma waar bottel- en verpakkingsinstallaties voor brouwerijen en frisdrankproducenten worden geproduceerd.

CEO Wilfried Van Welden bevestigt dat de aandeelhouders van Crown-Baele beslist hebben om de boeken neer te leggen. Dat is volgens de CEO nog niet het definitieve einde. "We willen absoluut alle kansen grijpen voor een doorstart", aldus WIlfried Van Welden.

De rechtbank van Koophandel neemt pas volgende week dinsdag een beslissing in het dossier. Mogelijk wordt een curator aangesteld om een overnemer te vinden. Dat is ook de hoop van vakbondsman Paul Corbeel (ACV): "Het bedrijf heeft immers nog een goed gevuld orderboek, maar de werkingsmiddelen zijn op." Volgens Corbeel is Crown-Baele een uniek bedrijf dat beschikt over gespecialiseerde technici.

Bij Crown-Baele werken ongeveer 50 mensen. Eind jaren '80 was het met ruim 400 werknemers nog de grootste werkgever in de industriezone Londerzeel, maar jaar na jaar zakte het personeelsbestand. Crown-Baele werd opgericht in 1892. In 2014 kende het bedrijf nog een omzet van zo'n 8,5 miljoen euro. Het grootste deel van die omzet werd gerealiseerd in het buitenland. Crown-Baele is actief in ongeveer 30 landen.