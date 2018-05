5000 bezoekers voor Kunstenbo(i)desarts in Lembeek

Zowat 5000 mensen trokken vandaag naar het park van Lembeek voor Kunstenboisdesarts. Het bijzondere cultuurfestival was aan z’n derde editie toe.

Bijzonder is dat het Kunstbo(!)desarts wordt georganiseerd door zowel Vlaams-Brabantse als Waals-Brabantse cultuurcentra: dat van Halle, Beersel, Ittre, Tubize, Braine-le-Chateau, Rebecq en het Centre culturel du Brabant Wallon. Op het programma staan tientallen verschillende acts: van muziek over acrobatie en mime tot theater. De eerste twee edities vonden plaats in het Hallerbos. Dit jaar verhuisde het festival naar het park van Lembeek. En met succes: maar liefst 5000 mensen kwamen genieten van Vlaamse en Waalse cultuur.