5.000 krotten in Halle zorgvuldig verpakt voor krottenworp

In Halle werden dinsdagavond zo’n 5.000 krotten zorgvuldig verpakt door de leden van Tastendeuvel, dat is de orde van de prinsen. Het snoepgoed, dat met carnaval Halle massaal verspreid wordt tijdens de krottenworp, werd onlangs erkend als streekproduct.

Met krottenmaandag worden er jaarlijks duizenden krotten gegooid over de carnaval vierende massa in Halle. Tussen de krotten bevindt zich ook een gouden exemplaar. Om dit evenement voor te bereiden komen al 42 jaar lang de orde van de prinsen vooraf samen. Daarbij wordt elke krot zorgvuldig verpakt. Dit gebeurt op een specifieke manier zodat het papiertje rond de krot niet loskomt tijdens het gooien.

Even dreigde de traditie te verdwijnen toen Jan Springael besliste om te stoppen met de productie van de Halse krotten. Maar vorig jaar gaf hij zijn kennis en infrastructuur door aan Johnny Sterck van het Streekproducten Centrum in Halle waardoor de toekomst van de Krot opnieuw verzekerd is. En de lekkernij is onlangs door de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) ook officieel erkend als streekproduct. (foto's Emile Devogeleer)