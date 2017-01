5.200 bezoekers voor WinterFloridylle in Plantentuin Meise

De tweede editie van de WinterFloridylle in de Plantentuin van Meise heeft de afgelopen vier dagen 5.200 bezoekers over de vloer gekregen. Dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar.

Net als vorig jaar was er van 4 tot en met 7 januari in de Plantentuin een parcours uitgestippeld langs feeërieke licht- en geluidsinstallaties die met velerlei kleuren en aangepaste muziek de pracht van de natuur in dit complex extra in de verf zette. Het Pachthof was omgetoverd tot een gezellig winterdorp waar ook enkele vuurshows te bewonderen vielen.

Foto: Plantentuin Meise