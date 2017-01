5,4 % meer huizen verkocht in 2016 in Vlaams-Brabant

De Vlaming was vorig jaar bijzonder actief op de vastgoedmarkt. In 2016 zijn er 7,1% meer huizen, appartementen en bouwgronden van eigenaar gewisseld in vergelijking met 2015. In Vlaams-Brabant was de stijging iets minder sterk. Maar dat heeft ongetwijfeld met de verkoopprijzen te maken. Want nergens in Vlaanderen moet je meer voor een huis betalen dan in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit de jaarlijkse Notarisbarometer.

Een van de voornaamste oorzaken van de sterke stijging zijn de lage rentevoeten. Op die manier kunnen mensen sneller een eigen woning of appartement te verwerven.

De gemiddelde prijs in 2016 voor een woning in Vlaanderen bedraagt 265.808 euro (+2,3%). Voor een appartement is dat 221.278 euro (+ 6,5%). Ook de gemiddelde prijs voor een bouwgrond ging flink de hoogte in. In Brussel zijn de huizen een pak duurder (443.998 euro/huis, 233.945 euro/appartement). In Wallonië moet je dan weer een pak minder ophoesten om een eigendom te verwerven (178.536 euro/huis, 163.258 euro/appartement)

De duurste huizen vind je in Vlaams-Brabant. Daar betaal je gemiddeld 302.759 euro voor een woning (+2,2%). Voor een appartement betaal je 223.769 euro (+1,7%). Alleen in West-Vlaanderen moet je nog meer betalen voor een appartement (253.824). Wellicht valt dat te verklaren door de dure appartementen aan de kust en in Brugge. Notaris.be maakte een heldere vergelijking tussen de provincies.