56 kinderen in Asse krijgen geen school toegewezen

In Asse zijn er 56 kinderen die geen school toegewezen kregen via het centraal aanmeldingsregister. Vooral voor de scholen in Relegem en Zellik was de vraag veel groter dan het aantal beschikbare aantal plaatsen.

In Asse verliepen de inschrijvingen voor de scholen voor het derde jaar op rij via een centraal aanmeldingsregister. Na de eerste aanmeldingsperiode hadden reeds 169 kinderen uit de voorrangsgroepen (broers/zussen of kinderen van leerkrachten) zich ingeschreven. In de tweede aanmeldingsperiode schreven 381 leerlingen zich in. 56 van hen kregen geen enkele school toegewezen. Dit wil niet automatisch ook zeggen dat de kinderen volgend jaar geen plaats hebben.

Op dit ogenblik zijn er namelijk nog voor alle geboortejaren vrije plaatsen in Asse, maar niet in alle scholen. Vooral voor de scholen in Zellik en Relegem was de vraag groter dan het aanbod.

Ouders die voor hun kind geen plaats konden bemachtigen in hun voorkeurschool, kunnen zich vanaf 10 mei opnieuw inschrijven via aanmelden.asse.be. Daar vinden ze ook een overzicht de scholen waar er nog vrije plaatsen zijn.