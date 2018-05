6% minder werkzoekenden in Vlaams-Brabant

Uit de cijfers van de VDAB blijkt dat het aantal werkzoekenden het sterkst daalt bij technische beroepen, zoals metaalbewerkers, informatici, bouwvakkers en ICT-medewerkers. Ook het aantal werkzoekende onderwijzers en schoonmakers kent een daling van meer dan 12 % in vergelijking met vorig jaar. Verder valt op dat het aantal jonge werkzoekenden sterk daalt, vooral in de regio Vilvoorde. Nog goed nieuws is dat het aantal werkzoekenden dat langer dan een jaar op zoek is naar werk, gevoelig daalt. Daar staat tegenover dat er veel meer oudere werkzoekenden zijn, vooral dan in de leeftijdscategorie van 60+.