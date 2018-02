6 Vlaamse parlementsleden van N-VA dienen een nieuw voorstel in om wonen in eigen streek te vergemakkelijken voor wie het financieel moeilijk heeft om in zijn eigen of aangrenzende gemeente een woning te verwerven.

6 Parlementsleden N-VA dienen voorstel in om wonen in de streek gemakkelijker te maken

Het Vlaamse grond- en pandendecreet uit 2009 bevatte een gelijkaardige regeling, maar die werd in 2013 door het Grondwettelijke Hof vernietigd. Wie een band kon aantonen met de gemeente kreeg voorrang. Na advies van het Europees Hof van Justitie oordeelde het Grondwettelijk Hof echter dat deze regeling het vrij verkeer van goederen en personen beperkt en geen specifieke maatregelen voorziet om de minder kapitaalkrachtige plaatselijke inwoners te helpen op de vastgoedmarkt.

Volgens initiatefnemer Lryn Parys werden de argumenten van het Grondwettelijk Hof goed bestudeerd. "En om aan de krtiek tegemoet te komen, hebben we de inkomenscriteria toegevoegd die in de brede Vlaamse Rand door Vlabinvest worden gehanteerd. Enkel wie niet te veel verdient om een sociale woning te verwerven", komt in aanmerking. De betrokkene mag ook geen bouwgrond of een woning in eigendom hebben", aldus Parys.

Concreet betekent dit dat een gezin met 2 kinderen ten laste maximum 72.815 euro mag verdienen om een woning te kunnen kopen. Er geldt bij de aankoop ook een verplichting om 20 jaar in dezelfde woning te blijven wonen.

De regeling is van toepassin in 20 % Vlaamse gemeenten waar de gemiddelde bouwgrondprijs per vierkante meter het hoogst is en in de gemeenten met de hoogste migratie-intensiteit, een goede indicator voor de grote druk op de lokale woningmarkt. En net als bij Vlabinvest wordt een puntensysteem gehanteerd om de lokale bevolking te beoordelen. Daarin wordt gekeken in welke mate de betrokkene een maatschappelijke, economische en sociale band met de gemeente heeft of met een naburige gemeente. Daarnaast wordt voorrang gegeven aan personen die in de gemeente werken. Kinderen die er les volgen, komen ook in aanmerking.

Het voorstel is een conceptnota waarover in het najaar in het Vlaams parlement verder zal gedebatteerd worden.