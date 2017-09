60 kluisjes opengebroken in Don Bosco Halle

In het Don Bosco-instituut in Halle werden het voorbije weekend zo’n 60 lockers van de studenten opengebroken. Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie is een onderzoek gestart.

De inbraak werd zondagmiddag vastgesteld. De directie stelt zich alvast vragen bij de inbraak omdat in de kluisjes doorgaans geen waardevolle spullen liggen buiten wat boeken of turnkleding. De inbraak is volgens de directie dan ook het werk van enkele vandalen. Aan de school is er ook geen braakschade omdat de lockers zich bevinden onder een afdak op de speelplaats. (foto Mozkito)