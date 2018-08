De voorbije vijf dagen trokken in totaal 60.000 mensen naar het Brussels Summer Festival in onze hoofdstad. De nieuwe formule blijkt aan te slaan.

Het Brussels Summer Festival duurde voor het eerst vijf in plaats van tien dagen. Met een kortere, maar bredere affiche wilde de organisatie een breed publiek bereiken en dat is blijkbaar gelukt. 60.000 muziekliefhebbers kwamen naar de concerten in de hoofdstad kijken. Gisteren sloot Thirty Seconds to Mars het Brusselse muziekfestival af. Volgend jaar duurt het BSF opnieuw vijf dagen: van 14 tot en met 18 augustus.