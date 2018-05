65-Jarige Eddy Vierendeels (Oetingen) verbetert Belgisch record op 10.000 meter

De 65-jarige Eddy Vierendeels uit Oetingen heeft gisteren een knalprestatie geleverd in Luik. In zijn leeftijdscategorie verbeterde Eddy het Belgisch record op de 10.000 meter met maar liefst 1 minuut 11 seconden!

Het Belgisch record stond al 2 jaar op naam van Alfons Briers. Die liep 2 jaar geleden een tijd van 37 minuten, 22 seconden en 68 honderdsten.

Uiteraard is Eddy bijzonder tevreden over zijn historische prestatie. "Het ging super goed...Ik ben heel content, ik ben er in geslaagd het record goed scherper te stellen."

Eddy betwijfelt of het nieuwe record lang zal standhouden. "Ik denk geen 20 jaar...Records zijn er om verbeterd te worden. Als je kampioen bent, dan blijft dat in de boeken staan, maar een record kan iedereen verbeteren hé?"

En zeggen dat Eddy pas op zijn 50ste z'n koersfiets inruilde voor loopschoenen, dat gebeurde onder impuls van Atletiekclub Pajottenland. Het gevolg is indrukwekkend. Eddy liep al 8 Belgische records in de masterreeksen. Eddy doet er dan ook alles voor. Hij traint 6 dagen op 7. Maar de inspanningen lonen, Eddy kan dit weekend een nieuwe knalprestatie op zijn palmares bijschrijven.