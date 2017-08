66% van de leerlingen wordt met auto naar school gebracht

70% van de leerlingen worden door hun ouders naar school gebracht. Opvallend is dat het gros van hen (66%) voor de wagen opteert, ook al gaat het soms om zeer korte afstanden. Slechts 14% van de woon-schoolverplaatsingen (in het bijzin van de ouders) wordt te voet afgelegd, 13% kiest voor de fiets, 6% voor het openbaar vervoer. Ouders kiezen vaak voor de wagen omwille van de veiligheid. Volgens Touring is er nog heel wat potentieel in het fietsgebruik als ook de fietsinfrastructuur veiliger wordt.

Het onderzoek van Touring houdt geen rekening met scholieren die op eigen houtje naar school gaan. Worden zij mee in rekening gebracht gaat 30% met de fiets en 25% met het openbaar vervoer.