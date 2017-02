7 jaar geleden vielen er 19 doden bij treinramp Buizingen

Vandaag is het precies 7 jaar geleden dat er bij een treinbotsing in Buizingen 19 doden vielen en 162 gewonden. Zeven jaar later is het parket klaar met zijn eindvordering. Eind april zal de zaak een eerste keer behandeld worden voor de Brusselse raadkamer.

De treinramp van Buizingen, waarbij de stoptrein Leuven-'s Gravenbrakel in botsing kwam met de IC-trein Quévrain-Luik, dateert van 15 februari 2010 en kostte het leven aan 19 mensen. Daarnaast vielen er ook 162 gewonden, onder wie 11 zwaargewonden. RINGtv onderbrak die middag zijn uitzendingen voor een speciale nieuwsuitzending.

Uit het onderzoek bleek dat de bestuurder van de stoptrein door een stoplicht gereden was. Zelf heeft hij steeds volgehouden dat het licht op groen stond. De onderzoeksrechter stelde de man in verdenking. Dat was ook het geval met Infrabel en NMBS omdat de uitrusting van de treinen en het spoornet mogelijk nalatigheden en/of hiaten bevatte.

Nu zeven jaar later is het parket Halle-Vilvoorde klaar met zijn eindvordering. Daarin zal worden aangegeven hoeveel personen men wil vervolgen. Maar details daarover wil het parket niet kwijt. Pas op 24 april zal de Brusselse raadkamer het dossier rond de treinramp in Buizingen behandelen.