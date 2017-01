7 miljoen euro voor bestrijding wateroverlast in Lembeek centrum

7 miljoen euro, dat is het bedrag dat de stad Halle vrijmaakt voor de bestrijding van de wateroverlast in het centrum van Lembeek. Welke ingrepen zullen worden uitgevoerd zal verduidelijkt worden tijdens een infoavond op 10 januari in het stadhuis van Halle.

Bij hevig regenweer is de kans altijd zeer groot dat een aantal specifieke straten in het centrum van deelgemeente Lembeek onderlopen. Momenteel loopt immers al het water van de wijk Kriekenveld via de A. Puesstraat richting Bergensesteenweg om door te steken onder het station richting Stationsstraat. Bij hevige regenval zorgt dit voor heel wat wateroverlast. Dit probleem wordt opgelost door de wijk Kriekenveld af te koppelen van de A. Puesstraat waardoor er heel wat minder water richting Bergensesteenweg zal lopen.

Een tweede luik van het project is het afkoppelen van de wijk Kriekenveld en de Vredeswijk van het rioleringssysteem van de A. Puesstraat. Het water van de wijk Kriekenveld wordt afgeleid via de Vredelaan richting Veroonslinde. Het overtollige regenwater wordt afgeleid naar een bufferbekken aan de Vredelaan en een natuurlijke bufferbekken aan de Veroonslinde. Van daaruit zal het regenwater vertraagd geloosd worden in de bestaande gracht. Het afvalwater wordt afgekoppeld en aangesloten op de collector van Aquafin die afwatert richting Fonteinstraat. De collector werd reeds in 2010 aangelegd. De rioleringen dienen hier enkel op aangesloten te worden. Ook de Steengroefstraat wordt mee gesaneerd.

Verder wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Heel wat huizen uit de Kruiskensheide en de Steengroefstraat lozen nu hun afvalwater in een beek. Met de aanleg van een gescheiden riolering zal het afvalwater via een collector naar het waterzuiveringsstation gebracht worden. De aanleg van de bergingsbekkens zal dienen om piekdebieten op te vangen. Met de aanleg van de riolering zullen ook de straten heringericht worden.

De start van al deze werken heeft lang op zich laten wachten omdat de stad voor het project eerst zo’n 46 gronden moest verwerven. Intussen werd ook de aannemer aangeduid en zijn de voorbereidende werken voor de grote weg- en rioleringswerken in de Kruiskensheide, de Vredelaan, de Steengroefstraat en de Veroonslinde reeds van start gegaan. Aan de werken hangt een prijskaartje van 7 miljoen euro. Meer uitleg krijgen de inwoners dus op 10 januari tijdens een infovergadering in de raadzaal van het stadhuis in Halle.