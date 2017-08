7% van bushaltes in Vlaams-Brabant is toegankelijk voor mensen met beperking

Vlaanderen telt zo’n 36.704 haltes. Die worden in kaart gebracht. Intussen is al zo’n 77% geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat 1 op de 10 haltes intussen toegankelijk is voor mensen met een motorische beperking. Er zijn wel grote provinciale verschillen. In Antwerpen is 15,24 % van de haltes toegankelijk voor mensen met een beperking. In Vlaams-Brabant is dat 7,1%. Voor wie assistentie heeft is in onze provincie 35,7% van de haltes toegankelijk tegenover 27,3 % in Vlaanderen. Voorts is in Vlaams-Brabant 3,4% van de haltes toegankelijk voor reizigers met een visuele beperking.

Een ideale halte vraagt een aangepast perron maar ook een aangepaste bus. Voor wat de voertuigen betreft, wil De Lijn Vlaams-Brabant tegen 2020 naar een 100% toegankelijke busvloot. Ook nieuwe trams zijn volledig toegankelijk. De haltes en de perrons zijn dan weer een verantwoordelijkheid voor de wegbeheerders. “De inventaris waaruit deze cijfers komen moet gaan dienen om een gericht en planmatig investeringsbeleid vorm te geven. Op basis van de inventaris zal Vlaanderen aan wegbeheerders gerichte vragen kunnen stellen om haltes toegankelijker te maken”, aldus minister Weyts (NV-A). Hij maakte de cijfers bekend na een schriftelijke vraag van Katrien Schryvers (CD&V).