70 jaar Sint-magie met het Kinderuur uit Rode

Willem Savenberg richtte de Rodense toneelvereniging 70 jaar geleden op. Het Kinderuur is vooral bekend van z’n Sinterklaasvoorstellingen. Elk jaar opnieuw lokt hun voorstelling honderden kinderen naar het theater. Voor het feestjaar bewerkte het Kinderuur ’n Ietsie Pietsie Pietje van Marcel Beerendsen. “Het is een jaarlijkse afspraak in de Boesdaalhoeve in Rode”, vertelt regisseur Fred Vanderlinden. “Als Sinterklaas in het land is, dan komt hij ook even langs hier in de Boesdaalhoeve en dan proberen we via een leuk theatervoorstelling de Sint te verwelkomen.” En ook nu nog, na al die jaren, zorgen de voorstellingen van het Kinderuur voor honderden fonkelende kinderoogjes.

Een verslag zie je in het nieuws op RINGtv.