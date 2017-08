73 laserincidenten op Brussels Airport

Vorig jaar werden op de luchthaven van Zaventem 73 incidenten geregistreerd waarbij de piloten van vliegtuigen vanop de grond beschenen werden met laserstralen. Dat is iets meer in vergelijking met 2015.

Het beschijnen van een vliegtuig met een laserstraal is niet zonder risico en kan een gevaar betekenen voor de veiligheid van de piloot en de reizigers. Het risico dat het ook effectief fout loopt is echter klein. Er is volgens minister federaal minister van Mobiliteit François Bellot, die de cijfers vrijgaf, dan ook geen reden om de strafbepalingen bij te sturen. Het is bovendien zeer moeilijk om de daders te betrappen. Toch werden in 2012 twee mensen hiervoor opgepakt, een van hen kreeg ook een effectieve celstraf. (foto Brussels Airport)