75 jaar scouts in Halle

De scouts in Halle vieren zaterdag 16 september hun 75 ste verjaardag. Dat doen ze met een fuif, een misviering en tal van activiteiten in het centrum van de Zennestad. Op de parking van sporthal De Bres werd intussen een sjorring opgesteld.

Zaterdag vindt er in de basiliek van Halle eerst een misviering plaats, nadien volgt een officiële receptie in de Oude Post. Daar zullen enkele politici en oud-leiders het woord nemen. ’s Middags zijn er in het stadscentrum tal van activiteiten. ’s Avonds staat er een BBQ op het programma voor de leden, hun ouders en de oud-leden. En het geheel wordt afgesloten met een openluchtfuif op Stroppen.

Om deze verjaardag onder de aandacht te brengen werd er een sjorconstructie neergepoot op de parking van De Bres in hartje Halle. Daar vindt woensdagavond al een gezellig samenzijn plaats.