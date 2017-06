75 niet-moslims schuiven aan voor iftar in Halse moskee

De moskee in Halle organiseerde zaterdagavond, in samenwerking met de integratieraad en de stad, een iftar. Dat is een maaltijd waarmee de ramadan na zonsondergang wordt onderbroken. Iedereen was welkom, want het was de bedoeling om moslims en niet-moslims samen te brengen rond de tafel.

Zaterdagavond om 21u worden aan de moskee Arrahman in Halle de tafels gedekt. De moskee zet regelmatig de deuren open voor niet-moslims, maar het is de eerste keer dat de moskee iedereen uitnodigde om samen aan tafel te gaan tijdens de ramadanperiode. In afwachting van de zonsondergang krijgen de 75 bezoekers een rondleiding. Soufiane Ouhammou vertelt hen onder andere waarom hij al sinds zijn 8ste meedoet aan de ramadan: "Toen ik nog klein was, viel de ramadanperiode in de winter. Dat waren dus kortere dagen, wat het gemakkelijker maakte om te vasten. En ook omdat de sfeer supertof was thuis. Ik werd nooit verplicht om te vasten, maar het was puur uit eigen wil."

Om 21u51 stipt, bij zonsondergang, wordt de vasten onderbroken met een glaasje water en een dadel. Voordat iedereen samen aan tafel kan gaan, is er nog een kort gebed. En dan gaan moslims en niet-moslims samen aan tafel voor een iftar. Zo'n vastenmaaltijd wordt normaal in familiale kring gehouden, dus is dit een unieke kans voor de bezoekers om erbij te zijn. Ook eerste schepen Marc Snoeck greep deze kans met beide handen: "De mensen zijn heel verwelkomend, zijn blij denk ik ook dat ze eens kunnen tonen wat ze hier eigenlijk doen. En voor ons is het een kennismaking die denk ik ook verrijkend is om het mee te maken."