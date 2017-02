75 nieuwe parkeerplaatsen aan GC Bosuil in Jezus-Eik

Een nieuwe parking is mogelijk omdat de gemeente Overijse nu concessiehouder is van de boswachterswoning De Flos in de Witherendreef. Het project geeft de plaatselijke Chirojeugd een betere huisvesting. De tuinzone van de woning was ideaal om een uitbreiding van de bestaande parking van de Bosuil te realiseren.

Tijdens de krokusvakantie, van 27 februari tot 3 maart, gaat het Agentschap voor Natuur en Bos al het groen uit de tuin van de voormalige boswachterswoning weghalen. De parking is dan een week gesloten. Vanaf 6 maart start de gemeente dan met de heraanleg van de parking. Tussen de parkeerplaatsen komen plantvakken met zuileiken en rond de parking plant de dienst Werken in Eigen Beheer een groenscherm met streekeigen soorten. Tijdens deze werken zal de parking slechts gedeeltelijk beschikbaar blijven. Eind maart moet de klus geklaard zijn.

Van de grotere parking zullen ook de bewoners, de Vrije basisschool Jezus-Eik en bezoekers van restaurants en het Zoniënwoud gebruik kunnen maken. Op die manier wil de gemeente een antwoord bieden op de huidige parkeerproblemen in de buurt. (foto GC De Bosuil)