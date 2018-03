78 jaar na zijn dood vindt Marie-Louise brief van haar vader

In Galmaarden heeft de 83 jarige Marie-Louise Spitaels opnieuw kennisgemaakt met haar vader, 78 jaar na zijn dood. Ze was nog een klein meisje toen hij in 1940 sneuvelde in de strijd tegen het Duitse leger, en heeft hem dus nooit echt goed gekend. Maar een brief van zijn hand, die al die jaren op zolder bleek te liggen, bracht hem dichter dan ooit.

Eduardus Spitaels, zo heette de vader van Marie-Louise uit Vollezele. Toen het Duitse leger ons land op 10 mei 1940 binnenviel, moest hij als militair mee de strijd aangaan. Nog op die eerste dag van de Tweede Wereldoorlog in België stierf Eduardus.“Ik was vier jaar toen mijn papa stierf. Hij is gesneuveld op 10 maart 1940 toen hij iemand wou redden. Het was die man die hij redde die ons kwam vertellen dat mijn papa gestorven was,” zegt Marie-Louise.

Toen Marie-Louise de ouderlijke woning van haar moeder wou opruimen, deed ze op zolder een bijzondere ontdekking. Ze vond een brief van haar vader. “Hij is geschreven één week voor zijn dood. Het is een brief gericht aan zijn moeder. Omdat die niet kon lezen, gaf ze het aan mijn moeder. Zo is de brief 78 jaar lang verborgen gebleven.”

Intussen heeft Marie-Louise de brief al honderden keren gelezen. “Door de brief ben ik dichter bij mijn vader kunnen komen dan ik ooit heb durven dromen. Een brief of geschrift is toch iets anders dan een foto. Het is persoonlijker, dieper. Ik zou graag hebben dat de brief samen met mij begraven wordt als ik sterf,” besluit Marie-Louise.