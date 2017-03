8 gemeenten uit Pajottenland & Zennevallei werken samen aan windturbine-plan

Vlaanderen wil tegen 2020 een aandeel van 20% uit groene energie halen. Daarom versoepelde de regering al de wetgeving voor de bouw van windturbines. Het gevolg is echter dat gemeenten steeds minder controle hebben op de bouw ervan. Dat merkt ook Herne op nu Eoly drie windturbines op de grens met Edingen wil realiseren.

Door werk te maken van een strategisch plan willen de 8 gemeenten nu benadrukken dat ze op het vlak van hernieuwbare energie hun verantwoordelijkheid willen nemen. Maar met het plan willen ze voorkomen dat die lukraak worden ingeplant in het landschap.

De gemeenten, en dan hebben we het over Roosdaal, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, de stad Halle en de 6 gemeenten van de politiezone Pajottenland, willen met hun strategisch plan zelf de regie in handen nemen maar ook een groter draagvlak bewerkstelligen bij de bevolking. “We willen eerst onderzoeken waar nog windturbines kunnen ingeplant worden. We gaan dus een landschappelijke visie maken maar ook een participatief proces opstarten met de gemeenten en de inwoners. Als we daarin slagen is er een groter draagvlak en geloofwaardigheid”, aldus Kris Poelaert, burgemeester van Herne. Om dit mogelijk te maken vragen de burgemeesters dat er de komende drie jaar geen nieuwe projecten worden opgestart.

Het strategisch plan zal zich niet enkel buigen over mogelijke nieuwe windturbines. Maar ook de mogelijkheden op het vlak van bijvoorbeeld waterkrachtenergie of biomassa zullen onderzocht worden. “Daar worden we allemaal beter van. Het milieu, de bedrijven, de betrokken gemeenten maar ook de inwoners want zij zullen uitgenodigd worden om te participeren in zo’n project”, aldus Poelaert.