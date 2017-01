8 jaar cel geëist tegen Ternattenaar in zaak rond poging tot moord en brandstichting

Gisteren werden voor de correctionele rechtbank van Brussel de pleidooien gehouden in de zaak van de 55-jarige Ternattenaar die verdacht wordt van brandstichting en poging tot moord op zijn vriendin. Enkele tientallen vrienden, collega's en familieleden van de verdachte zakten af naar het Justitiepaleis om hun steun te betuigen aan de man. Zij geloven rotsvast in zijn onschuld. Eind juni 2016 brak brand uit i de woning van de verdachte aan de Van Cauwelaertstraat. Aanvankelijk leek het of de man in slaap was gevallen met een brandende sigaret. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Maar na onderzoek van het parket van Halle-Vilvoorde bleek dat het vuur was aangestoken. Het parket liet de man de arresteren voor de moordpoging op zijn 47-jarige vriendin. De verdachte heeft de feiten altijd ontkend. Het openbaar ministerie eist acht jaar cel voor de Ternattenaar. De uitspraak volgt op 1 februari.