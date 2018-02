8 km nieuwe gasleiding door Overijse

De gasleiding loopt van Maleizen tot Jezus-Eik. In Maleizen komt een reductiestation dat de druk een pak verlaagt. Met de gasramp van Gellingen in het achterhoofd, was er in Overijse de voorbije maanden protest tegen de plannen voor de gasleiding. Maar volgens Fluxys is dit het best mogelijke tracé en is ongerustheid nergens voor nodig. De gasleiding wordt met grootschalige boringen en een brede sleuf van 24 meter geïnstalleerd. Als alles volgens plan verloopt, is de leiding tegen eind juni toegelegd en de klus geklaard.