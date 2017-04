8 miljoen euro voor geluidsschermen in Halle-Vilvoorde

De Vlaamse overheid trekt nog deze bestuursperiode 8 miljoen euro uit om geluidsschermen in onze regio te vervangen en uit te breiden. Daarmee start minister van Mobiliteit een inhaalbeweging, want de laatste geluidswerende maatregelen in Vlaams-Brabant dateren al van 2012.

“Vlaams-Brabant is het hart van het land en krijgt enorm veel verkeer te slikken”, zegt minister Ben Weyts. “De bijhorende overlast moet gemilderd worden”. daarom investeert hij alleen al in Halle-Vilvoorde 8 miljoen euro in de vernieuwing, uitbreiding en verhoging van geluidsschermen.

De schermen langs de E411/A4 in Overijse dateren al uit 1983 en zijn slechts tussen de 2,6 en 3,6 m hoog. Weyts plant er nu gloednieuwe schermen tot 6 m hoog. De schermen langs de Ring rond Brussel in Beersel, ook zo’n 30 naar oud, zijn richting Groot-Bijgaarde totaal bouwvallig en amper 1,8 m hoog. De nieuwe schermen worden 5 m hoog. De schermen richting Halle zijn op dit moment tot 3,15 m hoog in Beersel: de nieuwe schermen worden tot 7 m hoog.

Weyts investeert ook in bijkomende geluidsschermen of de verlenging van bestaande geluidsschermen. Zo komt er in Overijse in totaal 3.250 m² geluidsscherm bij. In Beersel worden de geluidsschermen richting Drogenbos verlengd met 255 m en richting Halle met wel 416 m. In Kraainem worden er langs de binnenring schermen geplaatst. In totaal komt er 864 strekkende meter geluidswanden extra.