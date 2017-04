8 op de 10 gemeenten hebben verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders

In onze provincie hebben acht op de tien gemeenten een verblijfsregister voor kinderen. In zo'n register staan kinderen ingeschreven wiens ouders gescheiden zijn en niet meer in dezelfde gemeente wonen. Op die manier kunnen beide ouders genieten van sociale en financiële voordelen.

Kinderen die afwisselend bij hun gescheiden ouders wonen zijn gedomicilieerd in één bepaalde gemeente. Maar dat is soms nadelig voor de ouder die naar een andere gemeente verhuisd is. Heel wat lokale besturen geven namelijk kortingen aan de eigen inwoners voor bepaalde activiteiten. Daarom diende volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V) uit Meise vorig jaar een wetsvoorstel in om een verblijfsregister voor co-ouders mogelijk te maken.

8 op de 10 gemeenten in onze provincie hebben al werk gemaakt van zo’n verblijfsregister. Maar het aantal kinderen dat effectief is ingeschreven, ligt heel laag, in Vlaams-Brabant zijn het er in totaal 178. In Pepingen en Liedekerke bijvoorbeeld stond er vorig jaar maar één kind ingeschreven in het verblijfsregister. Eén van de betere leerlingen van de klas is Meise, maar zelfs daar stonden vorig jaar maar 13 namen op de lijst.

Daarom wil Becq dat de inwoners beter geïnformeerd worden door hun gemeente. “Dat is echt wel belangrijk. Zo weet je bijvoorbeeld bij een ramp dat er kinderen aanwezig kunnen zijn. Het is ook een erkenning voor de andere ouder als ouder. Tenslotte kunnen er financiële voordelen aan verbonden zijn voor bijvoorbeeld de kinderopvang of de speelpleinen in de gemeente”, verduidelijkt Becq.

Volgens haar zou het verblijfsregister in de toekomst uitgebreid kunnen worden zodat ook kortingen op Vlaams niveau, zoals op de waterfactuur, beter verdeeld kunnen worden over de gescheiden ouders.