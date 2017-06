8 quick wins voor betere doorstroming op de Ring

Er wordt gefocust op de knooppunten tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren, waar de Ring samenkomt met de E40, de A12 en de E19. Op deze drukke punten komt het verkeer vaak terecht in een flessenhals. De wegbreedte zal nu opnieuw ingedeeld worden, zodat de verkeerssituatie duidelijker wordt en chauffeurs beter gebruik kunnen maken van alle beschikbare ruimte.

Concreet zullen er quick wins gerealiseerd worden in:

1) Groot-Bijgaarden: verbinding E40 met R0

2) Groot-Bijgaarden: verbinding buitenring met E40 richting kust

3) Strombeek-Bever: verbinding A12 vanuit Willebroek met R0

4) Strombeek-Bever: verbinding buitenring met A12 richting Antwerpen

5) Machelen: verbinding R0 met E19 richting Antwerpen

6) Zaventem: verbinding E40 vanuit Leuven met R0

7) Kraainem: verbinding E40 vanuit Brussel met buitenring

8) Tervuren: (Leonardkruispunt) verbinding E411 vanuit Namen met R0

Een gelijkaardig ingreep op de verbinding tussen de Ring, de A201 en E19 zorgt nu al voor een rustiger verkeersdoorstroming. Daarnaast krijgt een stuk van 5 km tussen Tervuren en Sint-Stevens-Woluwe een duurzaam onderhoud en een nieuwe asfaltlaag. “Het zijn soms kleine dingen, maar we doen nu al wat we kunnen”, zegt minister van Mobiliteit Weyts (N-VA). “Dit zijn al stappen vooruit, in afwachting van de volledige herinrichting in 2019”.