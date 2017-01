81.000 bezoekers voor zwembad Halle in 2016

De Hallenaren hebben meer dan 100 jaar moeten wachten op hun eigen zwembad. Dat de nood hoog was, blijkt nu uit de eerste bezoekerscijfers. In de eerste vier maanden na de opening kreeg Sportoase Hallebad 81.000 bezoekers over de vloer. Dat getal staat nog los van de 2500 tot 35500 schoolkinderen die maandelijks leren zwemmen in het nieuwe bad. Ook de meer dan 400 kinderen en 20 volwassenen die leren zwemmen via de zwemclub van Sportoase, vallen nog buiten deze cijfers.