9-jarige jongen die verdween bij Vreemdelingenzaken, is terecht

De jongen die vorige vrijdag verdween tijdens zijn registratieprocedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken, is terecht. Dat meldt Child Focus. Over de verdwijning van de jongen was er dit weekend heel wat te doen.

De niet-begeleide minderjarige was vrijdagmiddag voor een registratieprocedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Antwerpsesteenweg in Brussel. Maar daar was hij plots verdwenen. Zijn verdwijning werd echter pas zaterdag opgemerkt toen het opvangcentrum meldde dat hij was niet komen opdagen. Onmiddellijk werd er alarm geslagen. Child Focus hekelde het feit dat Vreemdelingenzaken niet sneller de politie had ingelicht. Volgens de organisatie waren hierdoor kostbare uren verloren gegaan. Maar intussen is de jongen veilig en wel teruggevonden, dat laat Child Focus vanmorgen weten.