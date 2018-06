9 maanden cel voor vijftiger die basisschool Dilbeek stalkte

Een vijftiger uit Dilbeek die jarenlang basisschool De Vlinder stalkte, is door de rechtbank in Brussel veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden. In 2016 werd hij ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De man was het niet eens met het schoolbeleid en greep zowat alle middelen aan om dat aan te kaarten, maar overdreef daarbij zozeer dat er volgens de rechtbank sprake was van stalking.

De 54-jarige Dilbekenaar stuurde sinds zijn kind in 2011 in de school les volgde een hoop e-mails en brieven naar de school en de directie. Hij kloeg onder meer over een te steile helling naar de toegangspoort en eiste dat alle kinderen hun nagels korter knipten. Hij werd daarvoor in 2016 al veroordeeld, maar ging in beroep. Die zaak is nog steeds hangende voor het hof.

Vorige maand moest de man zich opnieuw verantwoorden voor gelijkaardige feiten. Hij was nog een stap verder gegaan en had brieven en e-mails gestuurd naar de school, het kinderrechtencommisariaat, het ministerie van onderwijs, het parket en het parket-generaal om te klagen over de school. Volgens het parket gebruikte hij daarbij een agressieve toon, maar volgens zijn advocaat ging het enkel om terechte opmerkingen. De rechtbank volgde die zienswijze niet en veroordeelde de vijftiger tot 9 maanden cel voor stalking.