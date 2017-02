95.000 auto’s na 2020 niet meer welkom in Brussel door lage-emissiezone

Na Antwerpen wordt ook Brussel vanaf volgend jaar omgedoopt tot een lage-emissiezone. Enkel de minst vervuilende auto’s zijn vanaf dan nog welkom in het gewest. Dat betekent dat van de 514.000 Brusselse auto’s die vandaag geregistreerd staan in Brussel er zo’n 95.000 niet meer toegelaten worden. Dat meldt Bruzz. Ook pendelaars uit de Rand kunnen best uitkijken naar een milieuvriendelijke wagen.

Op 1 januari 2018 wordt in het ganse Brusselse gewest een lage-emissiezone ingesteld. Dat gebeurt echter in fases. Het eerste jaar worden enkel dieselwagens zonder norm of met euronorm 1 geweerd. (dat zijn auto’s die dateren van voor 1997). In 2019 worden de dieselwagens met euronorm 2 gebannen. Vanaf 2020 zijn ook benzinewagens met norm 0 en 1 niet meer welkom. Van de ongeveer 514.000 wagens die vandaag in Brussel geregistreerd staan, zou volgens een schatting ongeveer een vijfde niet meer welkom zijn in de hoofdstad.

Naast het Brusselse wagenpark zullen uiteraard ook de wagens van de pendelaars van buiten het Brussels gewest en buitenlanders moeten voldoen aan de nieuwe normen.

Voor de concrete uitwerking van de lage-emissiezone moet de Brusselse regering echter nog een besluit nemen. Dat is al twee keer op de regeringstafel gepasseerd, het is nu wachten op een derde lezing.