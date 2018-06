A12 in Londerzeel wordt ingegraven

De A12 wordt ter hoogte van Londerzeel (en Aartselaar) lokaal ingegraven. De bestaande kruispunten worden vervangen door compacte op- en afrittencomplexen en er komen fietstunnels en fietsbruggen. "Zo wordt de A12 stap voor stap omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg en wordt het verkeer vlotter en veiliger", zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts. De werken in Londerzeel starten in 2021.

Volgens minister Weyts wordt de A12 gebruikt als een halve autosnelweg maar heeft de weg nog steeds verschillende kruispunten. Er is ook te weinig aandacht voor fietsers die de A12 willen kruisen. "Er wordt al lang gesproken over een ombouw van de A12 maar nu worden de plannen eindelijk concreet", aldus Weyts.

Ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar wordt de A12 ingegraven. In Londerzeel heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een voorontwerp klaar voor de herinrichting van de kruising van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelse Steenweg. De A12 wordt daar over een afstand van 800 meter deels ingegraven.

In de plaats van de kruispunten komen er telkens compacte op- en afrittencomplexen. Het verkeer zal vlotter en veiliger verlopen. In Londerzeel komt er een fiets- en wandelbrug over de A12 en een fietstunnel onder de Londerzeelsesteenweg. Er wordt ook in fases gebouwd aan de fietssnelweg F28 langs de A12.

Burgemeester Sminate van Londerzeel toont zich tevreden. "De gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt A12-Kerkhofstraat zorgt al lang voor commotie bij de inwoners van Londerzeel. Ik ben bijzonder blij dat de Vlaamse Overheid nu werk maakt van een vlottere doorstroming van het verkeer in en rond Londerzeel."