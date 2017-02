Aandeelhouder wil zich terugtrekken uit Brussels Airport

Macquarie bezat tien jaar geleden 75 procent van Brussels Airport, maar verkocht in 2011 39 procent aan een Canadees pensioenfonds voor leraars. De overige 25 procent is in handen van de Belgische staat. Macquarie heeft zijn aandelen nu aangeboden aan het Canadese pensioenfonds en als dat niet toehapt, komen ze op markt. De verkoop is louter strategisch en heeft niets te maken met de aanslag van 22 maart vorig jaar of met de problemen rond de geluidsnormen.