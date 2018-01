'Aangenaam, ik ben Ish' in première in Vilvoorde

In Vilvoorde is de nieuwe voorstelling van choreograaf Ish Ait Hamou in première gegaan. Het is een bijzonder persoonlijk theaterstuk, waarin Ish anekdotes vertelt uit zijn eigen leven en over zijn zoektocht naar zijn identiteit.

'Aangenaam, ik ben Ish' is een theaterstuk dat vooral Ish' eigen verhaal vertelt als zoon van eerste generatie Marokkaanse Belgen. Maar het gaat ook over 'hokjesdenken en de bestaande vooroordelen.”Ik stel mij een essentiële vraag tijdens de voorstelling: wat ben ik waard? Mijn zoektocht gaat via heel wat verhalen, persoonlijke verhalen maar ook verhalen van andere mensen.” Geen geklaag in dit theaterstuk. Ish vertelt via woord, spel en dans vertelt hij aan het publiek dat verschillende identiteiten dragen geen blok aan je been hoeven te zijn. De tournee van Ish was nog voor de start volledig uitverkocht. Er is wel net nog een extra voorstelling toegevoegd in de Antwerpse Arenberg.

Een verslag van de première zie je straks in het nieuws op RINGtv.