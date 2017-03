Aangrijpende herdenkingsplechtigheid op Zaventem

Bij zijn aankomst op de luchthaven legde koning Filip een krans neer. Nadien volgde een sobere herdenking voor de vertrekhal.

De plechtigheid werd geopend door Eddy Van Calster. Hij is de echtgenoot van Fabienne Vansteenkiste, een luchthavenbediende die de aanslag niet overleefde. Voor haar componeerde Eddy Van Calster het nummer 'Stars'.

Vervolgens werden de namen voorgelezen van alle slachtoffers die om het leven kwamen bij de aanslag.

Aangrijpende minuut stilte

Om stipt 7u58 werd het leven volledig stilgelegd op Zaventem, ook het vliegverkeer, en volgde een minuut stilte. Nadien hield het koningspaar halt bij de gedenkplaat in de vertrekhal waar de tweede bom is afgegaan. Vervolgens trok het koningspaar naar het treinstation waar ze richting Maalbeek spoorden voor een herdenking in het metrostation.