Aannemer is creatief met stoeptegels

Vreemd zicht in de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos. Daar is een aannemer op vraag van de nutsmaatschappijen het voetpad aan tussen de Post en de Londerzeelseweg aan het heraanleggen. Maar blijkbaar waren de grijze stoepstenen op en mengden ze die met rode.

"Dat geeft natuurlijk een zeer raar zicht", zegt burgemeester Edward De Wit (CD&V). "Hier en daar zie je een rode steen tussen de grijze, maar op één plaats is er een plek van zo'n vier vierkante meter in rode stenen, de rest in grijze. We hadden het eerst niet opgemerkt omdat er nog zand op het voetpad lag van tijdens de heraanleg.” Zoiets kan niet, vindt de burgemeester: “We zijn met de aannemer overeengekomen dat hij het voetpad zal leggen in één kleur met grijze stenen."

Eerder had de gemeente ook al een probleem met een stoep aan het standbeeld in de Mechelseweg. "Ook daar waren stenen met een andere kleur gemengd tussen de grijze, maar dat werd ook opgelost", besluit De Wit