Aannemer vergist zich: wegdek Heystraat in Kampenhout per ongeluk verwijderd

In Kampenhout heeft een aannemer woensdag per ongeluk het wegdek van de Heystraat afgefreesd. Een kostelijke vergissing, want de aannemer moest eigenlijk in de aangrenzende Heistraat in buurgemeente Haacht zijn.