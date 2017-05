Aanschuiven aan provinciedomein Huizingen

Hopelijk heeft u vandaag ook kunnen genieten van een zonnige, vrije dag? Misschien trok u wel naar het domein van Huizingen voor een verfrissende duik in het zwembad? Of misschien ook niet omdat u bang was voor de lange wachtrijen aan de ingang? Gisteren moesten mensen maar liefst anderhalf uur aanschuiven om binnen te geraken. Benieuwd hoe het vandaag was.

Ook vandaag stonden er lange wachtrijen aan de ingang van het provinciedomein in Huizingen. Bij goed weer komen veel mensen naar het domein, gisteren meer dan 6.000, vandaag zo'n 5.000, en dan is het aanschuiven. Maar er is een oplossing op komst, belooft gedeputeerde Walter Zelderloo: "Ik kan u meegeven dat het gebouw hier aan de ingang gaan verplaatsen, zodanig dat we over vier kassa's beschikken in plaats van twee nu om de mensen doorgang te geven tot het domein." Volgend jaar in de maand mei zou het nieuwe gebouw klaar moeten zijn.

Eens de bezoekers binnen zijn vandaag, vergeten ze al snel het wachten. Dan is het genieten, aan het zwembad bijvoorbeeld.Je ziet het aan alle gezichten, het water verfrist en dat doet deugd.