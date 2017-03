Aanslag kost Brussels Airport 40 miljoen euro

De aanslagen hebben de luchthaven van Zaventem bruto 90 miljoen euro gekost. 50 miljoen euro werd gerecupereerd via de verzekeringen. Die dekten onder meer de schade en de herstellingen aan de gebouwen en de operationele kosten die rechtstreeks gelinkt zijn met de aanslagen, zoals de inzet van extra personeel.

Ook de impact op de passagierscijfers was groot, maar vanaf november werden telkens maandrecords genoteerd. Na de eerste twee maanden van dit jaar klokte Brussels Airport af op 3,1 miljoen passagiers, wat ruim 10% meer is dan het aantal in het recordjaar 2015. Brussels Airport hoopt dan ook dat 2017 het jaar van de heropstanding wordt.