Aanslagen 22 maart: 39-jarige man aangehouden

In het raam van het onderzoek naar de aanslagen in Brussel en Zaventem van maart 2016 is Brahim T. aangehouden. Dat meldt het federaal parket. De 39-jarige man wordt verdacht van medeplichtigheid aan terrorisme. Wat zijn rol precies zou zijn in het dossier is niet gecommuniceerd.