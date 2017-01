Aanslagen kosten luchthaven Zaventem 2 miljoen passagiers

Na de aanslagen was Brussels Airport twaalf dagen lang gesloten en kon ook daarna maar geleidelijk opstarten. Pas in juni draaide de luchthaven weer op volle kracht. En dat heeft de luchthaven dus bijna 2 miljoen passagiers gekost. “Toch sluit 2016 het jaar af in de top drie van de hoogste passagierscijfers in de geschiedenis van Brussels Airport. In de maand december haalde de luchthaven zelfs z’n hoogste passagiersaantal ooit in die maand”, klinkt het in een persbericht. Het vrachtvervoer op Brussels Airport steeg met 1,1 procent ten opzichte van 2015.