Aanslepende werken Woluwedal: 'de schande voorbij'

De Zaventemse burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) vraagt Vlaanderen om de wegwerkzaamheden in het Woluwedal zo snel mogelijk te beëindigen. “Elke dag dat de werf aan het Woluwedal er nog staat, is reeds vier maanden en een dag te lang,” zegt Holemans. Vier maanden na de vooropgestelde deadline van het project, is de eerste fase van de werkzaamheden nog niet afgerond. “Dit is de schande voorbij,” vindt de burgemeester.

Bij de start van de werken op de R22 twee jaar geleden, werd vooropgesteld dat de werf in augustus 2017 klaar zou zijn. De werkzaamheden werden echter meerdere keren stilgelegd, waardoor nu de eerste fase nog niet eens klaar is.

De herinrichting van het Woluwedal aan de Woluwelaan in Zaventem en buurgemeente Kraainem omvat nieuwe kruispunten en rioleringen. De werken veroorzaken heel wat hinder voor de omwonenden en handelaars. Volgens burgemeester Holemans was en is de situatie onmenselijk: “Als gemeentebestuur krijgen we tal van klachten van onze inwoners over dit alles, maar gezien we geen wegbeheerder noch bouwheer zijn, staan we machteloos.”

'Beloftes niet waargemaakt'

De burgemeester laakt het gebrek aan communicatie tussen de Vlaamse overheid (de bevoegde minister van Mobiliteit, Ben Weyts en Het Agentschap Wegen en Verkeer) en de betrokken wijken en gemeenten. De gemaakte beloftes worden niet waargemaakt, zegt ze. “Er was ons beloofd dat de eerste fase van de werken tegen december 2017 afgerond zou worden. Daarna zou Wegen en Verkeer de werfzone vrijmaken, zodat het verkeer in afwachting van fase 2 opnieuw in alle richtingen vlot kon rijden. Daarbij zouden de kruispunten van de Leuvensesteenweg en de Tramlaan/Oudstrijderslaan worden opengesteld, net zoals de gewestweg Woluwedal.”

Nu blijkt dat na het aanbrengen van de onderlaag asfalt op de Leuvensesteenweg toch geen verkeer wordt toegelaten. De toplaag zou pas mogen worden aangebracht vanaf maart. Mogelijk blijft de signalisatie dus tot dan staan.

Burgemeester Holemans: “Dat de vooropgestelde deadline voor het beëindigen van de werken niet meer gehaald zou worden, werd al snel duidelijk. Toch hadden we verwacht dat er meer inspanningen geleverd zouden worden vanuit het gewest en het Agentschap Wegen en Verkeer, uit respect voor onze getroffen handelaars en inwoners.”

De burgemeester vraagt de overheid nu haar verantwoordelijkheid op te nemen.