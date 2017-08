Aansluiting E19 met Ring dicht door ongeval

Het verkeer over de lange afstand van Antwerpen naar Brussel, rijdt best via de A12. Wie van Mechelen naar Brussel moet, doet dat best via de N16 en vervolgens de A12.

Het verkeer dat ter hoogte van het knooppunt Machelen naar de binnnenring moet, neemt best de buitenring tot uitrit 6 (Vilvoorde-Koningslo). Daar kan je je keren en vervolgens de binnenring oprijden.