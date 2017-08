Aanstormend talent en gevestigde waarden delen podium op Septemberfestival Gaasbeek

“We zijn een plek waar kunstenaars resideren en hun werk maken, onderzoeken. We hebben natuurlijk met zo'n festival veel jonge kunstenaars, die zich voor het eerst tonen aan het publiek. Maar net zoals de voorbije jaren koppelen we dat aan kloeke ervaring en reputatie. Met namen zoals Liebeth Gruwez, Tom Pauwels, Liesa Van der Aa, Joke Van Leeuwen, Gene Bervoets en Clara Cleymans”, verduidelijkt Hugo De Greef van ‘De School van Gaasbeek’ Het driedaagse festival is goed gevuld met onder meer een poëzienamiddag op zondag, een absolute topper in de streek, zo zegt de organisatie. En wie zélf wil meedoen en de artiest in zich naar boven wil laten komen, komt best zaterdag langs. Het Septemberfestival is wel voor het eerst betalend. Meer informatie vind je op www.deschoolvangaasbeek.eu